Φωτιά τώρα στην Κινέτα - Κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική

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Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση περίπου στις 13:00 το μεσημέρι του Σαββάτου (25/7) στην Κινέτα Αττικής, κινητοποιώντας άμεσα τις Αρχές.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 38 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 5 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Μεγαρέων.

Αναφέρεται, μάλιστα πως η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ορεινή περιοχή μακρυά από οικίες ή υποδομές.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε, επίσης, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικης Αττικης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.