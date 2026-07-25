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Υπό έλεγχο η φωτιά στους Γιαννάδες Κέρκυρας

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο έργο κατάσβεσης επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου και 4 οχήματα.

@Corfu Mx Park - ΑΛΜΚΕ / Facebook
@Corfu Mx Park - ΑΛΜΚΕ / Facebook
Γιώργος Γεωργακόπουλος avatar
Γιώργος Γεωργακόπουλος

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Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (25/7) στην περιοχή Γιαννάδες της κεντρικής Κέρκυρας.

Επί ώρες οι πυροσβέστες και η πολιτική προστασία του δήμου έδιναν μάχη προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά και να μην κατευθυνθεί στα σπίτια.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο έργο κατάσβεσης επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου και 4 οχήματα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα PZL, δύο Air Tractor και ένα ελικόπτερο Augusta Bell.

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Ελλάδα Φωτιά Πυροσβεστική Κέρκυρα Local News

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