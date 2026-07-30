«Εκκενώστε προς Μπατσί»: Ξέσπασε φωτιά και στην Άνδρο - Νέο 112 για απομάκρυνση προς Χώρα

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (30/7) στην Άνδρο, με αποτέλεσμα να έχει σημάνει συναγερμός στο νησί των Κυκλάδων.

Η πυρκαγιά κατακαίει χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παλαιόπολη του δήμου Άνδρου. Στην περιοχή πνέουν θυελλώδεις άνεμοι.

Έχουν κινητοποιηθεί 12 πυροσβέστες, με 5 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Λίγο μετά τις 16:30 ήχησε ξανά μήνυμα από το 112, καλώντας τον κόσμο που βρίσκεται στην περιοχή Κόλυμπος της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου, να απομακρυνθεί μέσω Επαρχιακής Οδού Άνδρου - Γαυρίου προς Χώρα Άνδρου και να ακολουθεί τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Κόλυμπος της Περιφερειακής Ενότητας #Άνδρου απομακρυνθείτε μέσω Επαρχιακής Οδού Άνδρου - Γαυρίου προς #Χώρα_Άνδρου



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) July 30, 2026

Νωρίτερα είχε σταλεί και άλλο μηύνα στο οποίο γίνεται έκκληση σε όλους όσοι βρίσκονται στην περιοχή Παλαιόπολη να απομακρυνθούν προς το Μπατσί.