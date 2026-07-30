«Εκκενώστε προς Μπατσί»: Ξέσπασε φωτιά και στην Άνδρο - Νέο 112 για απομάκρυνση προς Χώρα
Η πυρκαγιά κατακαίει χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παλαιόπολη του δήμου Άνδρου. Στην περιοχή πνέουν θυελλώδεις άνεμοι.
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (30/7) στην Άνδρο, με αποτέλεσμα να έχει σημάνει συναγερμός στο νησί των Κυκλάδων.
Η πυρκαγιά κατακαίει χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παλαιόπολη του δήμου Άνδρου. Στην περιοχή πνέουν θυελλώδεις άνεμοι.
Έχουν κινητοποιηθεί 12 πυροσβέστες, με 5 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Λίγο μετά τις 16:30 ήχησε ξανά μήνυμα από το 112, καλώντας τον κόσμο που βρίσκεται στην περιοχή Κόλυμπος της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου, να απομακρυνθεί μέσω Επαρχιακής Οδού Άνδρου - Γαυρίου προς Χώρα Άνδρου και να ακολουθεί τις οδηγίες των Αρχών.
Νωρίτερα είχε σταλεί και άλλο μηύνα στο οποίο γίνεται έκκληση σε όλους όσοι βρίσκονται στην περιοχή Παλαιόπολη να απομακρυνθούν προς το Μπατσί.