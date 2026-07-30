Φωτιές: Σε «πορτοκαλί» συναγερμό και την Παρασκευή η χώρα - Δείτε τον χάρτη της Πολιτικής Προστασίας

Αυξημένη προσοχή απαιτείται την Παρασκευή 31 Ιουλίου, καθώς διευρυμένος θα είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Πολιτικής Προστασίας.

Συγκεκριμένα, σε 8 περιοχές προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 4.

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Έβρου, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει όλες τις συναρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των περιοχών που βρίσκονται στο επίπεδο κινδύνου 4, ώστε να είναι σε αυξημένη ετοιμότητα και να ανταποκριθούν άμεσα σε τυχόν περιστατικά.

Η έκκληση προς τους πολίτες

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια, όπως η καύση ξερών χόρτων και υπολειμμάτων, η χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες, οι υπαίθριες ψησταριές, το κάπνισμα μελισσών και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων. Υπενθυμίζεται ότι καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.

Τι να κάνετε αν δείτε καπνό ή φωτιά

Οι πολίτες καλούνται, σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή πυρκαγιά, να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας το 199 ή το 112 και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Το υπουργείο επισημαίνει ότι η πρόληψη και η υπεύθυνη στάση όλων αποτελούν τον σημαντικότερο παράγοντα για τον περιορισμό του κινδύνου πυρκαγιών.