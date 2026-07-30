Φωτιά τώρα στην Ελασσόνα - Ισχυροί άνεμοι στην περιοχή
Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Ελασσόνα Θεσσαλίας ξέσπασε σήμερα, 30 Ιουλίου, το μεσημέρι. Κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.
Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 8 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του δήμου Ελασσόνας.
Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.