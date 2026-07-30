Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κάλυμνο - Μήνυμα από το 112 για «ετοιμότητα»

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Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για φωτιά στο Βαθύ Καλύμνου , σήμερα 30 Ιουλίου περιπου στις 15:20 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 8 πυροσβέστες με 3 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Καλύμνου.

Στις 17:06 ήχησε μήνυμα από το 112 για «ετοιμότητα».

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Wildfire in the area #Vathis of the regional unit of #Kalymnos



‼️ Stay alert and follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 30, 2026

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (Κατηγορία 3), ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι έντασης έως 6 μποφόρ.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει ενεργοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ρόδου, το οποίο διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.