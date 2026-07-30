Ελλάδα Φωτιά Κάλυμνος Local News Πυροσβεστική

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κάλυμνο - Μήνυμα από το 112 για «ετοιμότητα»

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 8 πυροσβέστες και 3 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί 1 ελικόπτερο.

Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Συντακτική Ομάδα Flash.gr
Update: 17:08

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για φωτιά στο Βαθύ Καλύμνου , σήμερα 30 Ιουλίου περιπου στις 15:20 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 8 πυροσβέστες με 3 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Καλύμνου.

Στις 17:06 ήχησε μήνυμα από το 112 για «ετοιμότητα».

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (Κατηγορία 3), ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι έντασης έως 6 μποφόρ.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει ενεργοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ρόδου, το οποίο διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Φωτιά Κάλυμνος Local News Πυροσβεστική

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader