Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πάρο - Δύσκολη η φωτιά και στην Κάλυμνο

Έπεσε το βράδυ και οι φωτιές τόσο στην Πάρος, όσο και στην Κάλυμνο δεν έχουν κατασβηστεί, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν και στα δύο νησιά δυσκολεύουν πολύ το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Ενίσχυση των δυνάμεων στην Πάρο

Η μεγάλη αναζωπύρωση που έγινε σήμερα το μεσημέρι στην Πάρο δεν έχει τεθεί ακόμα υπό έλεγχο, ενώ στο νησί φθάνουν με το βραδινό πλοίο ενισχύσεις. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 10 οχήματα. Σημειώνεται πως στην κατάσβεση από το μεσημέρι συνδράμουν πολλοί εθελοντές, καθώς και ο Δήμος Πάρου, διαθέτοντας δύο υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου.



Επιπλέον στην ευρύτερη περιοχή έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, προκειμένου να συνδράμουν στην προστασία και την ασφαλή απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών. Υπενθυμίζεται πως σήμερα και πάλι ήχησε το 112 για τους κατοίκους των οικισμών Άσπρο Χωριό, Καμάρι και Αγκαιριά που κλήθηκαν να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς Δρυό και Αλυκή.

Κανένας εφησυχασμός στην Κάλυμνο

Το πύρινο μέτωπο συνεχίζει να μαίνεται και στην Κάλυμνο, με όλες τις δυνάμεις να παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, καθώς οι πυροσβεστικές και οι υπόλοιπες εμπλεκόμενες υπηρεσίες επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην περιοχή Βαθύ.

Ο δήμαρχος του νησιού Γιάννης Μαστροκούκος, μιλώντας στο ΑΠΕ, δήλωσε πως «Μέχρι να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά, κανείς δεν πρόκειται να εφησυχάσει (...) όλες οι υπηρεσίες παραμένουν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα».

Ο κ. Μαστροκούκος ανέφερε ακόμη ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουν υποστεί ζημιές μία κατοικία και ένα αυτοκίνητο. Η ακριβής έκταση των ζημιών θα αποτυπωθεί μετά τους απαραίτητους ελέγχους από τα αρμόδια συνεργεία.



Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο πεδίο, συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις για την πλήρη οριοθέτηση και κατάσβεση της πυρκαγιάς, υπό τον φόβο πιθανών αναζωπυρώσεων.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ