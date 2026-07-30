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Θλίψη: Η δορυφορική εικόνα μετά τη φωτιά στην Πάρο - 7.000 στρέμματα έγιναν «στάχτη»

Πώς αποτυπώνεται η κατάσταση της καταστροφής μέχρι το πρωί της Πέμπτης 30 Ιουλίου, καθώς οι αναζωπυρώσεις απειλούν την περιοχή.

Δορυφορική αποτύπωση της έκτασης που έχει καεί από τη φωτιά στην Πάρο. Πηγή: Sentinel-2/Copernicus
Δορυφορική αποτύπωση της έκτασης που έχει καεί από τη φωτιά στην Πάρο. Πηγή: Sentinel-2/Copernicus
Δημήτρης Παπαϊωάννου avatar
Δημήτρης Παπαϊωάννου

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Το αποτύπωμα της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε στην Πάρο παρουσιάζει η δορυφορική εικόνα που καταγράφηκε το πρωί της Πέμπτης 30 Ιουλίου, με την καμένη έκταση να εκτιμάται σε περίπου 7.000 στρέμματα.

Στον χάρτη διακρίνεται με σκούρο χρώμα η περιοχή που επλήγη από τη φωτιά, προσφέροντας μια σαφή εικόνα της εξάπλωσης του πύρινου μετώπου. Αυτή η δορυφορική λήψη δείχνει την εικόνα της καταστροφής όπως είχε διαμορφωθεί μέχρι τις πρωινές ώρες σήμερα, δεν είναι όμως η τελική καθώς οι πυροσβέστες στην Πάρο συνεχίζουν να δίνουν μάχη με σοβαρές αναζωπυρώσεις.

Φωτ.: cyclades24.gr
Φωτ.: cyclades24.gr

Υπενθυμίζεται ότι η πυρκαγιά ξέσπασε την Τρίτη 28 Ιουλίου στην περιοχή Καμπί, κοντά σε ΧΥΤΑ που βρίσκεται στην περιοχή. Γρήγορα εξελίχθηκε σε μεγάλο πύρινο μέτωπο που κατέστρεψε το φυσικό περιβάλλον, καλλιέργειες, αφάνισε ζώα, ενώ κάποια σπίτια τυλίχθηκαν και αυτά στις φλόγες.

Στιγμιότυπο από τη φωτιά στην Πάρο. Φωτό: Facebook
Στιγμιότυπο από τη φωτιά στην Πάρο. Φωτό: Facebook

Οι δορυφορικές καταγραφές αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο για την πρώτη εκτίμηση της έκτασης που έχει καεί, ενώ η τελική καταγραφή των συνεπειών της φωτιάς θα προκύψει μετά τις επιτόπιες αυτοψίες των αρμόδιων υπηρεσιών.

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Ελλάδα Πάρος Φωτιά Δορυφόροι Πυροσβεστική φυσικές καταστροφές Local News

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