Νέος συναγερμός μετά τον πύρινο εφιάλτη σε Ρέθυμνο, Πάρο – «Αναμένονται ακόμη δυσκολότερες συνθήκες»

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα, με τις πιο δύσκολες συνθήκες να καταγράφονται σε Ρέθυμνο και Πάρο, όπου οι ισχυροί άνεμοι, οι πυκνοί καπνοί και η χαμηλή ορατότητα δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Στην έκτακτη ενημέρωση που έκανε το απόγευμα της Πέμπτης (30/7) ο αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης, διευθυντής της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, προειδοποίησε ότι και την Παρασκευή θα είναι πολύ επικίνδυνη η κατάσταση στη χώρα για τις πυρκαγιές ενώ επισήμανε πως το τελευταίο 24ωρο έχουν κινητοποιηθεί μεγάλες δυνάμεις της Πυροσβεστικής για να συνδράμουν (κυρίως) στις φωτιές που καίνε σε Ρέθυμνο και Πάρο.

«Χθες ήταν μία δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα. Χάθηκαν στο βωμό του καθήκοντος τρείς συνάδελφοι πυροσβέστες. Ο Εποχικός Πυροσβέστης Διαμαντάκης Παντελής και ο Πυροσβέστης Πενταετούς Υποχρέωσης Στρατηδάκης Εμμανουήλ στην πυρκαγιά του Ρεθύμνου αλλά και ο Ανθυποπυραγός Λαιμοδέτης Κωνσταντίνος, στην πυρκαγιά του Γυθείου.

Σύσσωμη η πολιτική και η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζουν για μία ακόμη φορά τα ειλικρινή και βαθύτατα συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους τους», τόνισε αρχικά ο κ. Βαθρακογιάννης

Συνεχίζοντας την ενημέρωση, ανέφερε: «Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν από χτες σε πολλαπλά μέτωπα και δίνουν νυχθημερόν μάχες για την αντιμετώπιση της πύρινης λαίλαπας. Ειδικότερα, χθες και σήμερα κυρίως σε, Πάρο, Τρίκαλα, Μεσσηνία, Βοιωτία, Γύθειο, Κάλυμνο, Άνδρο, Νάξο, Λέσβο, Ρέθυμνο, Σητεία και Ηράκλειο Κρήτης. Οι ισχυροί άνεμοι και οι έντονοι καπνοί δημιουργούν συνθήκες μηδενικής ορατότητας και αναταράξεις, καθιστώντας ιδιαίτερα δυσχερή έως και αδύνατη τη ρίψη νερού σε Πάρο και Κρήτη. Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα η ταχύτητα των ανέμων ξεπέρασε τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Τις επόμενες ώρες όλα τα μέτωπα θα ενισχυθούν με επιπλέον δυνάμεις.

296 πυροσβέστες επιχειρούν στο Ρέθυμνο

Αυτήν τη στιγμή στο νησί της Πάρου συνεχίζουν και επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και εναέρια μέσα. Στις πυρκαγιές στην Κρύα Βρύση και στον Ασώματο Ρεθύμνου, επιχειρούν 296 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος και 66 οχήματα. Στο Ρέθυμνο, χρειάστηκε να εκδοθούν 16 μηνύματα από το 112 για την ασφαλή και έγκαιρη απομάκρυνση.

Είναι αυτονόητο ότι η ιδιαιτερότητα του νησιωτικού συμπλέγματος της χώρας μας δημιουργεί δυσκολίες στην άμεση μετάβαση και ανάπτυξη των δυνάμεων. Παρόλα αυτά κινητοποιήθηκαν δυνάμεις από Αττική, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, και μετέβησαν στα πεδία των επιχειρήσεων.

Οι Υπηρεσίες τους Πυροσβεστικού Σώματος ανά την επικράτεια έχουν τεθεί και παραμένουν σε γενική επιφυλακή, ομοίως και όλες οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας. Τονίζουμε ότι, τα κατά τόπους Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού πραγματοποιούν συχνές περιπολίες σε όλη την επικράτεια. Στο έργο της κατάσβεσης, δίπλα μας, συνδράμουν αδιάλειπτα όλοι οι συναρμόδιοι φορείς της Πολιτικής Προστασίας, οι Δασικές Υπηρεσίες, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας αλλά και Εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος και των Εθελοντικών Ομάδων της Πολιτικής Προστασίας.

Βρισκόμαστε στην καρδιά της αντιπυρικής περιόδου. Οι θυελλώδεις άνεμοι που επικρατούν, σε κάθε περίπτωση ευνοούν την επέκταση των πυρκαγιών. Για αύριο, προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένονται ακόμη δυσκολότερες συνθήκες. Κάθε πυρκαγιά που ξεκινά εξελίσσεται πολύ γρήγορα, παίρνει μεγάλες διαστάσεις και είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Απευθύνουμε ισχυρή σύσταση για την αποφυγή ενεργειών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά.»

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4)

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Έβρου, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.



Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.