Ρέθυμνο: Η καμένη έκταση από δορυφόρο - Πάνω από 35.000 στρέμματα έγιναν στάχτη
Η δορυφορική εικόνα αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής.
Δορυφορική εικόνα αποτυπώνει την έκταση της καταστροφής από τη μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που λήφθηκαν το πρωί της Πέμπτης (30/7), η καμένη περιοχή υπολογίζεται σε πάνω από 35.000 στρέμματα.
Η δορυφορική αποτύπωση καταγράφει το μέγεθος της καταστροφής που αφήνει η φωτιά στην περιοχή. Η εικόνα με την έκταση που επλήγη από το πέρασμα των φλογών προκαλεί σοκ και θλίψη. Με σκούρο χρώμα σημειώνεται η καμένη ζώνη, δίνοντας μια συνολική εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Τα δορυφορικά δεδομένα αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για την πρώτη εκτίμηση της πληγείσας έκτασης, ενώ η ακριβής αποτίμηση των ζημιών αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά τις αυτοψίες των αρμόδιων υπηρεσιών.