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Ρέθυμνο: Η καμένη έκταση από δορυφόρο - Πάνω από 35.000 στρέμματα έγιναν στάχτη

Η δορυφορική εικόνα αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής.

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Δημήτρης Παπαϊωάννου avatar
Δημήτρης Παπαϊωάννου

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Δορυφορική εικόνα αποτυπώνει την έκταση της καταστροφής από τη μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που λήφθηκαν το πρωί της Πέμπτης (30/7), η καμένη περιοχή υπολογίζεται σε πάνω από 35.000 στρέμματα.

Η δορυφορική αποτύπωση καταγράφει το μέγεθος της καταστροφής που αφήνει η φωτιά στην περιοχή. Η εικόνα με την έκταση που επλήγη από το πέρασμα των φλογών προκαλεί σοκ και θλίψη. Με σκούρο χρώμα σημειώνεται η καμένη ζώνη, δίνοντας μια συνολική εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη.

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Τα δορυφορικά δεδομένα αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για την πρώτη εκτίμηση της πληγείσας έκτασης, ενώ η ακριβής αποτίμηση των ζημιών αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά τις αυτοψίες των αρμόδιων υπηρεσιών.

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