Φωτιά στο Ρέθυμνο: Δραματικός απεγκλωβισμός διά θαλάσσης στην Πρέβελη - Δείτε το βίντεο

Άνιση είναι η μάχη με τις φλόγες στο νότιο Ρέθυμνο όπου κάτοικοι και τουρίστες βιώνουν πολύ δύσκολες ώρες. Η μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε το μεσημέρι της Τετάρτης, 29 Ιουλίου, συνεχίζει να μαίνεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση του Λιμενικού για τον απεγκλωβισμό δεκάδων ατόμων από την παραλία της Πρέβελης, μετά και τον συναγερμό που προκάλεσε το νέο μέτωπο στην περιοχή του Ασώματου. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης ο απεγκλωβισμός 51 ατόμων ολοκληρώθηκε με επιτυχία λίγο, πριν από τις 17:00, παρά το γεγονός ότι οι καιρικές συνθήκες στην θάλασσα ήταν πολύ δύσκολες.

Στο μεταξύ ενισχύθηκαν εκ νέου οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ασώματος. Στο έργο της κατάσβεσης πλέον λαμβάνουν μέρος 72 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 3ης, 6ης και 19ης ΕΜΟΔΕ καθώς και ακόμη μια ομάδα από την 3η ΕΜΑΚ και 13 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα τα οποία λόγω των ισχυρών ανέμων αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα στη λήψη νερού. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του δήμου Ρεθύμνου ενώ για την πυρκαγιά έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και του Λιμενικού.

Στις 14:42 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Αμμούδι με κατεύθυνση προς Δρυμίσκο καθώς και 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Δαμνόνι με κατεύθυνση προς Πλακιά.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Αμμούδι της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου, απομακρυνθείτε προς #Δρυμίσκο



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 30, 2026

Λίγο μετά τις 16:00, ήχησε για άλλη μια φορά το 112: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Κεραμές της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, απομακρυνθείτε προς Δρυμίσκο», τονίζεται στο μήνυμα.