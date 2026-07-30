Φωτιά στο Ρέθυμνο: Νέο πύρινο μέτωπο και στον Ασώματο - Ηχεί συνεχώς το 112

Σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση αντιμετώπισης των αναζωπυρώσεων στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής Ρεθύμνου, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Μάλιστα, πέρα από τη μεγάλη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Βασιλείου, νέο πύρινο μέτωπο έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ασώματος του Δήμου Ρεθύμνου. Έχουν κινητοποιηθεί και επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 3 ελικόπτερα.

Αξίζει να σημειωθεί πως στις 13:30 εστάλη νέο προειδοποιητικό μήνυμα από τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, αυτή τη φορά για όλους όσοι βρίσκονται στην περιοχή Ασώματος, να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Λίγο μετά τις 14:30 μήνυμα στα κινητά των κατοίκων στα χωριά Λευκόγεια, Δαμνόνι και Αμμούδι εστάλη ξανά από το 112 να απομακρυνθούν προς τα Ασώματα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Λευκώγεια της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου, απομακρυνθείτε προς #Ασώματα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 30, 2026

Λίγο νωρίτερα είχε ηχήσει ξανά το 112, αυτή τη φορά για εκκένωση. Ειδικότερα, έγινε έκκληση σε όλους όσοι βρίσκονται στις περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι και Λίμνη Πρέβελης, να απομακρυνθούν προς Λευκόγεια.

Αυτή την ώρα οι δυνάμεις έχουν ενισχυθεί στα μέτωπα και επιχειρούν 224 πυροσβέστες με 11 ομάδες πεζοπόρων της 3ης, 19ης και 6ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 53 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και δύο ελικόπτερα, τα οποία όμως δεν έχουν καταφέρει να προσεγγίσουν την περιοχή λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Το έργο των πυροσβεστών συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Πολιτικής Προστασίας, περιφέρειας και ΟΤΑ του Ρεθύμνου, ενώ μεγάλο έργο έχουν προσφέρει εθελοντές πολίτες και κάτοικοι των πληγεισών περιοχών της ευρύτερης περιοχής και χωριών του Αγίου Βασιλείου.

Το πύρινο μέτωπο, που ξεκίνησε από την Κρύα Βρύση, έχει διανύσει μεγάλη απόσταση, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους κυρίως στη δυτική πλευρά. Παρά το γεγονός ότι σε αρκετά σημεία δεν υπάρχουν πλέον εμφανείς φλόγες, η πυρκαγιά ακόμη δεν έχει οριοθετηθεί, καθώς οι συνεχείς αναζωπυρώσεις, σε συνδυασμό με τους θυελλώδεις ανέμους, δημιουργούν διαρκώς νέα επιχειρησιακά δεδομένα.

Οι πολύ ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν την ασφαλή επιχειρησιακή δράση των εναέριων μέσων, με αποτέλεσμα το βάρος της προσπάθειας να σηκώνουν οι επίγειες δυνάμεις, οι οποίες παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη με στόχο τον περιορισμό των αναζωπυρώσεων και την αποτροπή επέκτασης της πυρκαγιάς.

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης ο Δήμος Αγίου Βασιλείου

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προκλήθηκαν από τη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 29 Ιουλίου 2026.

Η κήρυξη ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης της πυρκαγιάς και για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, έως και τις 29 Οκτωβρίου 2026.

Η απόφαση αποσκοπεί στην άμεση κινητοποίηση και επιτάχυνση των απαιτούμενων διαδικασιών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς, καθώς και στην υποστήριξη των πληγεισών περιοχών μέσω των προβλεπόμενων μέτρων πολιτικής προστασίας και κρατικής αρωγής.

Φωτ.: Reuters

Παράλληλα, όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση της Πολιτικής Προστασίας, μετά τη χθεσινή δύσκολη πυρκαγιά στην περιοχή της Κρύας Βρύσης Ρεθύμνου, συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης από τις δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και οι ενέργειες για την αποκατάσταση της ομαλότητας στις πληγείσες περιοχές.

Οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από την Αγία Γαλήνη επιστρέφουν στα καταλύματά τους, με προτεραιότητα τα περίπου 100 άτομα που φιλοξενούνταν στο Κλειστό Γυμναστήριο Φαιστού, όπου ο Δήμος Φαιστού, με τη συνδρομή της Περιφέρειας Κρήτης, παρείχε την απαραίτητη υποστήριξη. Το ίδιο και όσοι είχαν μεταφερθεί προσωρινά σε άλλες ξενοδοχειακές μονάδες, ενώ οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από άλλες περιοχές και δεν μπορούν ακόμη να επιστρέψουν παραμένουν στα ξενοδοχεία όπου έχουν μεταφερθεί.

Ταυτόχρονα, συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται εντατικά για την αποκατάσταση των βλαβών που προκάλεσε η πυρκαγιά στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, καθώς έχουν υποστεί ζημιές στύλοι και τμήματα του δικτύου. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου. Στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή επαναφορά της κανονικότητας στην περιοχή.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας παραμένει σε συνεχή συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, τους Δήμους Αγίου Βασίλειου και Φαιστού, τον ΔΕΔΔΗΕ, την ΕΛΑΣ και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να συνεχιστούν απρόσκοπτα τόσο οι επιχειρήσεις κατάσβεσης όσο και οι παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των υποδομών και την ασφαλή επιστροφή κατοίκων και επισκεπτών στην καθημερινότητά τους.

Ρέθυμνο: Ο δήμος ακυρώνει όλες τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις μέχρι και το Σάββατο

Ο Δήμος Ρεθύμνης, συμμετέχοντας στο βαρύ πένθος για την απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, ακυρώνει όλες τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις για σήμερα, αύριο, Παρασκευή και το Σάββατο.

Η ακύρωση αφορά τις εκδηλώσεις που διοργανώνει ή συνδιοργανώνει ο Δήμος Ρεθύμνης, καθώς και εκείνες που τελούν υπό την αιγίδα του.

Διευκρινίζεται ότι ο Δήμος Ρεθύμνης δεν φέρει ευθύνη για εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην περιοχή του από άλλους φορείς.

Ενεργοποιήθηκε η Υπηρεσία Copernicus

Την Υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service - Mapping ενεργοποίησε η Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες, Τετάρτη 29 Ιουλίου, στον Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Ειδικότερα, όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν εντολής του γγ Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, η Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ως Εθνικό Σημείο Επαφής, ενεργοποίησε την Υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service - Mapping (κωδικός ενεργοποίησης EMSR907) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για περιοχές του Δήμου Αγίου Βασιλείου της ΠΕ Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης, οι οποίες επλήγησαν από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου.

Το αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται άμεσα η διάθεση σειράς χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων, που προκύπτουν από ανάλυση δορυφορικών εικόνων.

Τα δεδομένα και οι χάρτες της Υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service/Mapping θα διατεθούν άμεσα από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς δωρεάν για τη διαχείριση του έργου τους.