Τραγική η εικόνα από τις τεράστιες καμένες εκτάσεις στην Πάρο
Η Κίνηση Πολιτών της Πάρου καταγράφει τις σπαραχτικές εικόνες από την επόμενη μέρα της φωτιάς στο νησί.
Με τον κίνδυνο της αναζωπύρωσης να παραμένει στην Πάρο και σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου, αλλά και για αύριο Σάββατο 1 Αυγούστου, λόγω των ισχυρών ανέμων, η επόμενη μέρα από τις φωτιές που μαίνονταν επί τρεις μέρες στο νησί είναι πραγματικά αποκαρδιωτική.
Σημειώνεται πως στάχτη έχει γίνει το 10% του πρασίνου του νησιού, με την Κίνηση Πολιτών της Πάρου να μοιράζεται με φωτογραφίες στο Facebook τι σημαίνει πραγματικά αυτή η είδηση.
Υπενθυμίζεται πως η φωτιά ξεκίνησε στον ΧΥΤΑ του νησιού, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη 4 ατόμων, μεταξύ των οποίων και ο δήμαρχος και αντιδήμαρχος του νησιού, ενώ έχει προκαλέσει μία μεγάλη δημόσια συζήτηση τόσο για τις ευθύνες για τη φωτιά, όσο και για το ζήτημα διαχείρισης των σκουπιδιών.