Τραγική η εικόνα από τις τεράστιες καμένες εκτάσεις στην Πάρο

Με τον κίνδυνο της αναζωπύρωσης να παραμένει στην Πάρο και σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου, αλλά και για αύριο Σάββατο 1 Αυγούστου, λόγω των ισχυρών ανέμων, η επόμενη μέρα από τις φωτιές που μαίνονταν επί τρεις μέρες στο νησί είναι πραγματικά αποκαρδιωτική.

Κίνηση Πολιτών Πάρου

Σημειώνεται πως στάχτη έχει γίνει το 10% του πρασίνου του νησιού, με την Κίνηση Πολιτών της Πάρου να μοιράζεται με φωτογραφίες στο Facebook τι σημαίνει πραγματικά αυτή η είδηση.

Κίνηση των Πολιτών Πάρου

Υπενθυμίζεται πως η φωτιά ξεκίνησε στον ΧΥΤΑ του νησιού, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη 4 ατόμων, μεταξύ των οποίων και ο δήμαρχος και αντιδήμαρχος του νησιού, ενώ έχει προκαλέσει μία μεγάλη δημόσια συζήτηση τόσο για τις ευθύνες για τη φωτιά, όσο και για το ζήτημα διαχείρισης των σκουπιδιών.