Μαίνεται το πύρινο μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό - Κάηκαν τα πρώτα σπίτια, χωρίς εναέρια λόγω ανέμων

Δραματικές ώρες βιώνουν οι κάτοικοι και οι παραθεριστές σε Βοιωτία και Δυτική Αττική, καθώς η μεγάλη φωτιά εξακολουθεί να μαίνεται ανεξέλεγκτη, με το Πόρτο Γερμενό να βρίσκεται στο επίκεντρο της καταστροφής.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκαν αλλεπάλληλες εκκενώσεις, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες χρειάστηκε η επέμβαση του Λιμενικού Σώματος για τη διάσωση 12 ατόμων που είχαν εγκλωβιστεί. Οι πολίτες απομακρύνθηκαν διά θαλάσσης και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο Αλεποχώρι.

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων και των εθελοντών, την ώρα που οι φλόγες εξαπλώνονται με μεγάλη ταχύτητα.

Μάλιστα, οι θυελλώδεις άνεμοι καθήλωσαν τα εναέρια μέσα τα οποία είχαν σηκωθεί με το πρώτο φως της ημέρας, προκειμένου να συνδράμουν στις επιχειρήσεις ελέγχου και κατάσβεσης της μεγάλης αυτής φωτιάς.

Πολλά σπίτια έχουν υποστεί ολοκληρωτικές καταστροφές, καθώς παραδόθηκαν στις φλόγες, ενώ η ζημιά στο περιβάλλον είναι σημαντική.

Οι φλόγες έφτασαν στον δρόμο - Καίγεται παρθένο δάσος

Η πυρκαγιά έφτασε μέχρι τον δρόμο που συνδέει το Πόρτο Γερμενό με τους γύρω οικισμούς, ενώ στις φλόγες παραδίδονται εκτάσεις με παρθένο δάσος, προκαλώντας σοβαρές καταστροφές στο φυσικό περιβάλλον.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας εκδόθηκαν διαδοχικά μηνύματα από το 112 με οδηγίες απομάκρυνσης των κατοίκων:

Από τον Μύτικα προς Ψάθα και Αλεποχώρι.

Από το Πόρτο Γερμενό προς το λιμάνι της περιοχής.

Από την Ψάθα προς Αλεποχώρι και Μέγαρα.

Νέα οδηγία απομάκρυνσης από το Πόρτο Γερμενό προς την παραλία.

Από τη Δόβραινα προς τη Θίσβη.

Την ίδια ώρα, η πυρκαγιά κινείται σε δύο βασικά μέτωπα, με το ένα να κατευθύνεται προς το Αλεποχώρι και το δεύτερο προς την περιοχή των Βιλίων, διατηρώντας σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού τις αρχές και τις δυνάμεις πυρόσβεσης.

Κλείνουν δρόμοι στο Πόρτο Γερμενό

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, όπου μαίνεται φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στο Καλαμάκι Βοιωτίας, προχώρησε η Αστυνομία.

Ανακοινώθηκαν εκτροπές κυκλοφορίας:

-Στην επαρχιακή οδό Οινόης-Πόρτο Γερμενού από το ύψος της επαρχιακής οδού Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό

-Στην επαρχιακή οδό Οινόης-Πόρτο Γερμενού από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι, προς Πόρτο Γερμενό

-Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από το ύψος της περιοχής Ψάθα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια

-Στην οδό Αγ. Γεωργίου από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας- Θηβών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό στον οικισμό ΤΙΤΑΝ



-Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από το ύψος της οδού Πεύκων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψάθα

Επιχείρηση διάσωσης εγκλωβισμένων στο Πόρτο Γερμενό

Μεγάλη επιχείρηση για την απομάκρυνση εγκλωβισμένων πολιτών στήθηκε λίγο μετά τις 05:00 το πρωί του Σαββάτου στην παραλία του Πόρτο Γερμενού, στα Βίλια, υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Για την επιχείρηση κινητοποιήθηκαν περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, πλωτό μέσο του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και ιδιωτικό σκάφος, προκειμένου να απομακρυνθούν με ασφάλεια όσοι είχαν εγκλωβιστεί στην περιοχή.

Λίγες ώρες νωρίτερα, λίγο πριν από τις 03:00, σημειώθηκε ισχυρή αναζωπύρωση της φωτιάς. Οι πολύ δυνατοί άνεμοι άλλαξαν αιφνιδιαστικά κατεύθυνση, με αποτέλεσμα το πύρινο μέτωπο να κινηθεί προς την παραλιακή ζώνη, ενώ η κυκλοφορία στον κεντρικό οδικό άξονα διακόπηκε. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τουλάχιστον τρία σπίτια έχουν παραδοθεί στις φλόγες.

Η πυρκαγιά, που ξέσπασε στη Βοιωτία με ενεργά μέτωπα στην Ξηρονομή και το Καλαμάκι, επεκτάθηκε προς τα όρια της Αττικής, απειλώντας το Προσήλι, το Πόρτο Γερμενό και άλλους παραθαλάσσιους οικισμούς της περιοχής.