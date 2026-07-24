Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κέρκυρα - Άμεση η επέμβαση της Πυροσβεστικής

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Επισκοπής Κέρκυρας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, περίπου στις 17:00 και προχώρησε άμεσα στην κινητοποίηση επίγειων δυνάμεων για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν συνολικά 18 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 15ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 5 πυροσβεστικά οχήματα.

Παράλληλα, καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ έχει συνεχή εικόνα από το σημείο μέσω drone, το οποίο διαθέτει οπτική και θερμική κάμερα, επιτρέποντας την παρακολούθηση της εξέλιξης της πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

Για το περιστατικό ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας, το οποίο θα διερευνήσει τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.