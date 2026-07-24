Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Λευκίμμη στο Τυχερό Έβρου
Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος επίγειες και εναέριες δυνάμεις.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 24 Ιουλίου, περίπου στις 13:45 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.
Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 7 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος συμβάλει με υδροφόρες ο Δήμος Σουφλίου -Τυχερού.
Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.