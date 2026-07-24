Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Λευκίμμη στο Τυχερό Έβρου

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 24 Ιουλίου, περίπου στις 13:45 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.



Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 7 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.



Στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος συμβάλει με υδροφόρες ο Δήμος Σουφλίου -Τυχερού.



Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.