Ελλάδα Πυροσβεστική Έβρος Φωτιά

Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Λευκίμμη στο Τυχερό Έβρου

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

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Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 24 Ιουλίου, περίπου στις 13:45 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 7 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος συμβάλει με υδροφόρες ο Δήμος Σουφλίου -Τυχερού.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

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