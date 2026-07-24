Έσβησε σε 20 λεπτά η φωτιά στο Κορωπί μετά την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής

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Έσβησε σε 20 λεπτά η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, εντός οικοπεδικού χώρου, στο Κορωπί Αττικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 24 Ιουλίου 2026, περίπου στις 12:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε οικοπεδικό χώρο εντός οικισμού.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επενέβησαν άμεσα και σε 30 λεπτά πραγματοποίησαν την κατάσβεσή της.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικης Αττικης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.