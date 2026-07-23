Φωτιά τώρα στο Λιβάδι Θεσσαλονίκης - Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Συναγερμός στην Πυροσβεστική για πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ σε δασική έκταση – Ισχυρές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο.
Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Λιβάδι, στον δήμο Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά λίγο πριν τις 22:00, με ισχυρές επίγειες δυνάμεις να κινητοποιούνται άμεσα για την αντιμετώπισή της.
Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν 75 πυροσβέστες, με τη συνδρομή πέντε ομάδων πεζοπόρων της 2ης και της 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντών και 16 οχημάτων.
Μέχρι στιγμής, η φωτιά εξελίσσεται μακριά από κατοικίες και υποδομές, χωρίς να υπάρχει άμεση απειλή για τον οικιστικό ιστό.
Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Θέρμης. Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.
Παράλληλα, για τα αίτια της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.