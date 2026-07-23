Φωτιά στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης - Στη μάχη εναέρια μέσα

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Την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκάλεσε φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Φίλυρο, του δήμου Συκεών Θεσσαλονίκης.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 12 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στις 20:15.

Η περιοχή σήμερα έχει υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3)

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.