Φωτιά τώρα στην Αιτωλοακαρνανία - Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

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Σε κινητοποίηση τέθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 23 Ιουλίου η Πυροσβεστική, μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στην Αιτωλοακαρνανία.

Η φωτιά ξέσπασε στη θέση «Ποτιστικά», στην Πλαγιά Αιτωλοακαρνανίας, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να ενημερώνεται για το περιστατικό περίπου στις 17:00 και να κινητοποιεί άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πλαγιά Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 23, 2026

Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν 22 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.

Παράλληλα, για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη, προκειμένου να συνδράμουν στην προσπάθεια περιορισμού της πυρκαγιάς.

Μέχρι στιγμής, από το πύρινο μέτωπο δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές.

Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας, το οποίο αναμένεται να διερευνήσει τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά