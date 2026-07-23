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Φωτιά Αιτωλοακαρνανία Πυροσβεστική

Φωτιά τώρα στην Αιτωλοακαρνανία - Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, χωρίς μέχρι στιγμής να απειλούνται κατοικίες ή υποδομές.

φωτό αρχείου Eurokinissi
φωτό αρχείου Eurokinissi
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Σε κινητοποίηση τέθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 23 Ιουλίου η Πυροσβεστική, μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στην Αιτωλοακαρνανία.

Η φωτιά ξέσπασε στη θέση «Ποτιστικά», στην Πλαγιά Αιτωλοακαρνανίας, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να ενημερώνεται για το περιστατικό περίπου στις 17:00 και να κινητοποιεί άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν 22 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.

Παράλληλα, για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη, προκειμένου να συνδράμουν στην προσπάθεια περιορισμού της πυρκαγιάς.

Μέχρι στιγμής, από το πύρινο μέτωπο δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές.

Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας, το οποίο αναμένεται να διερευνήσει τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά

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