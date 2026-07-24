Πυροσβέστες προειδοποιούν: Αυτή τη συσκευή πρέπει να βγάλετε από την πρίζα πριν πάτε διακοπές

Πριν φύγουμε για διακοπές, συνήθως δίνουμε όλη την προσοχή μας στο τι να μην ξεχάσουμε να πάρουμε μαζί μας, μαγιό, χρήματα, ταυτότητα κ.ο.κ. Οι πυροσβέστες, όμως, συνιστούν να δείξουμε και λίγη μέριμνα στο τι αφήνουμε πίσω μας.

Πιο συγκεκριμένα, οι πυροσβέστες μας εφιστούν την προσοχή να αποσυνδέουμε τις ηλεκτρικές συσκευές από την πρίζα πριν αναχωρήσουμε για τις διακοπές μας, προκειμένου να αποφύγουμε τον κίνδυνο πρόκλησης φωτιάς ενώ θα λείπουμε.

Η πιο επίφοβη οικιακή συσκευή για ξέσπασμα φωτιάς αποτελεί, σύμφωνα με τους ειδικούς, η φρυγανιέρα/τοστιέρα και αυτό γιατί στον πάτο της συσκευής συσσωρεύονται ψίχουλα που όσο περνάει ο καιρός αφυδατώνονται και μπορούν να αναφλεγούν όταν έρθουν σε επαφή με τις αντιστάσεις υψηλής θερμοκρασίας.

Ως εκ τούτου, αν δεν καθαρίζεται συχνά και σωστά η φρυγανιέρα/τοστιέρα και επειδή η συσκευή έχει γυμνές θερμαντικές αντιστάσεις που αναπτύσσουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες, οι πιθανότητες ανάφλεξης αυξάνονται, εξού και οι πυροσβέστες συνιστούν να αποσυνδέεται από το ρεύμα όχι μόνο όταν οι ιδιοκτήτες λείπουν για διακοπές, αλλά και κάθε φορά που δεν χρησιμοποιείται.

Ποιες άλλες συσκευές είναι επίφοβες για φωτιά

Η φρυγανιέρα/τοστιέρα, όμως, δεν είναι η μόνη επίφοβη οικιακή συσκευή για πρόκληση φωτιάς.

Άλλες ηλεκτρικές συσκευές που θα πρέπει να προσέχουμε κατά τη λειτουργία τους και να τις αποσυνδέουμε από την πρίζα, σύμφωνα με τις πυροσβεστικές αρχές, είναι οι εξής: