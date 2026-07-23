Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Γαλάτιστα Χαλκιδικής - Άμεση η επέμβαση της Πυροσβεστικής

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Σε κινητοποίηση τέθηκε η Πυροσβεστική το μεσημέρι της Πέμπτης 23 Ιουλίου, μετά την εκδήλωση φωτιάς σε περιοχή της Χαλκιδικής.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Γαλάτιστας Χαλκιδικής, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να σπεύδουν στο σημείο για την αντιμετώπισή της.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γαλάτιστα Χαλκιδικής. Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχηματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 23, 2026

Για την κατάσβεση επιχείρησαν 32 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ στη μάχη με τις φλόγες ρίχτηκαν και 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.