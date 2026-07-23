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Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Γαλάτιστα Χαλκιδικής - Άμεση η επέμβαση της Πυροσβεστικής

Ελλάδα Πυροσβεστική Χαλκιδική Φωτιά

Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Γαλάτιστα Χαλκιδικής - Άμεση η επέμβαση της Πυροσβεστικής

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα σε αγροτική έκταση, ενώ για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr
Update: 17:06

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Σε κινητοποίηση τέθηκε η Πυροσβεστική το μεσημέρι της Πέμπτης 23 Ιουλίου, μετά την εκδήλωση φωτιάς σε περιοχή της Χαλκιδικής.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Γαλάτιστας Χαλκιδικής, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να σπεύδουν στο σημείο για την αντιμετώπισή της.

Για την κατάσβεση επιχείρησαν 32 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ στη μάχη με τις φλόγες ρίχτηκαν και 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

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