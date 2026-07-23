Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα Οινόφυτα Βοιωτίας - Επιχειρούσαν 4 εναέρια

Χωρίς ενεργό μέτωπο, μέσα σε λίγα λεπτά, τέθηκε η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (23/7) στα Οινόφυτα στην Βοιωτία, κινητοποιώντας τις Αρχές.

Όπως έγινε γνωστό, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:00 και οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να την περιορίσουν μέσα σε 30 λεπτά.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο έργο κατάσβεσης επιχειρούν 33 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Όπως σημειώνεται από την υπηρεσία, η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4) ενώ για την διερεύνηση των αιτιών της έχει ενεργοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας .