Ελλάδα Φωτιά Λουτράκι Πυροσβεστική Πυροσβεστικά εναέρια μέσα

Λουτράκι: Φωτιά στην Περαχώρα - Ενεργούν εναέρια μέσα της Πυροσβεστικής

Η φωτιά έχει ξεσπάσει σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση με ξερόχορτα.

Φωτογραφία αρχείου EUROKINISSI
Φωτογραφία αρχείου EUROKINISSI
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Μία ακόμα φωτιά έχει ξεσπάσει σήμερα, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα και οι δυνατοί άνεμοι έχουν δημιουργήσει έναν επικίνδυνο συνδυασμό.

Αυτή την ώρα καίει φωτιά στην περιοχή της Περαχώρας Λουτρακίου, κοντά στη λίμνη Βουλιαγμένης. 

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά καίει σε ξερά χόρτα, χαμηλή βλάστηση και το έργο της κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Φωτιά Λουτράκι Πυροσβεστική Πυροσβεστικά εναέρια μέσα

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader