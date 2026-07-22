Λουτράκι: Φωτιά στην Περαχώρα - Ενεργούν εναέρια μέσα της Πυροσβεστικής

Μία ακόμα φωτιά έχει ξεσπάσει σήμερα, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα και οι δυνατοί άνεμοι έχουν δημιουργήσει έναν επικίνδυνο συνδυασμό.

Αυτή την ώρα καίει φωτιά στην περιοχή της Περαχώρας Λουτρακίου, κοντά στη λίμνη Βουλιαγμένης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά καίει σε ξερά χόρτα, χαμηλή βλάστηση και το έργο της κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη.