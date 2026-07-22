Εύοσμος: Βίντεο από τη στιγμή που καλώδια πετούν σπινθήρες και ξεσπά φωτιά

Βίντεο καταγράφει καρέ-καρέ τη στιγμή που εκδηλώθηκε η φωτιά στον Εύοσμο τα ξημερώματα της Τετάρτης (22/7), έπειτα από βραχυκύκλωμα σε καλώδια ηλεκτροδότησης.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 06:00, στην περιοχή του Ευόσμου, πάνω από τον Περιφερειακό, στην προέκταση της οδού Μεάνδρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μια ξαφνική ξηρική καταιγίδα, συνοδευόμενη από ισχυρούς ανέμους, έπληξε τη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας βλάβη σε κεντρική καλωδίωση του ΔΕΔΔΗΕ.

Από τη βλάβη προκλήθηκαν διαδοχικές εκρήξεις σε καλώδια και μετασχηματιστή, ενώ οι σπινθήρες που εκτοξεύονταν, σε συνδυασμό με τους θυελλώδεις ανέμους, προκάλεσαν την άμεση εκδήλωση πυρκαγιάς, η οποία εξαπλώθηκε γρήγορα στη γύρω βλάστηση.

Στο βίντεο ακούγεται κάτοικος της περιοχής να καλεί αμέσως την Πυροσβεστική. Δύο πυροσβεστικά οχήματα έσπευσαν στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά και κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά, αποτρέποντας την επέκτασή της προς τις κατοικίες, τις πολυκατοικίες, τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις και τις επιχειρήσεις της περιοχής.