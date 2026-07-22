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Χαλκιδική: Στο νοσοκομείο 57χρονος Γερμανός μετά από βουτιά σε θαλάσσιο πάρκο

Ο 57χρονος τραυματίστηκε στο κεφάλι και χρειάστηκε να μεταφερθεί αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια στο νοσοκομείο.

Φωτό αρχείου: EUROKINISSI
Φωτό αρχείου: EUROKINISSI
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Στο νοσοκομείο χρειάστηκε να μεταφερθεί ένας 57χρονος υπήκοος Γερμανίας, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της παραμονής του σε θαλάσσιο πάρκο αναψυχής στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο 57χρονος τραυματίστηκε στο κεφάλι έπειτα από βουτιά στη θάλασσα, ενώ βρισκόταν σε θαλάσσιο πάρκο αναψυχής στην παραλία Συκιά, στη Χαλκιδική.

Στον τραυματία παρασχέθηκαν αρχικά οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη του θαλάσσιου πάρκου.

Στη συνέχεια, ο 57χρονος διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου και ακολούθως στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, προκειμένου να λάβει την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη.

Προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο τραυματισμός διενεργείται από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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