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Θεσσαλονίκη: Έκρυβαν χασίς στα κεραμίδια σχολείου - Συνελήφθησαν ένας 16χρονος και μια 20χρονη

Εις βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και παραπέμφθηκαν σε ανακριτή.

Pixabay
Pixabay
Βασίλης Παπαναστασούλης avatar
Βασίλης Παπαναστασούλης

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Στα κεραμίδια δημοτικού σχολείου επιχείρησαν να κρύψουν ποσότητα ναρκωτικής ουσίας δυο νεαροί που συνελήφθησαν από αστυνομικούς, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για έναν 16χρονο και μία 20χρονη σε βάρος των οποίων ασκήθηκε κακουργηματική ποινική δίωξη για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών. Στη συνέχεια παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή απ' όπου ζήτησαν και πήραν προθεσμία να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους.

Αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας, τούς πέρασαν χειροπέδες, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης 21 Ιουλίου, στο προαύλιο του σχολείου, ύστερα από τηλεφωνική ενημέρωση της αστυνομίας από γείτονα που είδε ύποπτες κινήσεις.

Κατασχέθηκε μία συσκευασία ινδικής κάνναβης (χασίς), βάρους 109 γραμμαρίων. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 16χρονος ανέβηκε στα κεραμίδια όπου τοποθέτησε τη ναρκωτική ουσία ενώ η 20χρονη συγκατηγορούμενή του φαίνεται πως επιτηρούσε τον χώρο, από κάτω.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο νεαροί, προανακριτικά, ανέφεραν πως κατείχαν τα ναρκωτικά για δική τους χρήση. Μέχρι να απολογηθούν παραμένουν υπό κράτηση.

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