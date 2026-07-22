Συναγερμός στην Χαλκιδική: Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης

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Φωτιά έχει ξεσπάσει στον αύλειο χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης στη Νέα Τένεδο του Δήμου Νέας Προποντίδας, στη Χαλκιδική.

Στο σημείο επιχειρούν 16 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, τρία μηχανήματα έργου και ένα ελικόπτερο.

Δεν είναι γνωστό μέχρι αυτή τη στιγμή αν έχουν κινδυνέψει εργαζόμενοι, αλλά οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν πως η φωτιά περιορίζεται στον χώρο που εκδηλώθηκε.