Φωτιά τώρα κοντά στα διόδια Αφιδνών – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης (22/7) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από εκδήλωση φωτιάς σε παράδρομο της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας, κοντά στα διόδια των Αφιδνών.

Η πυρκαγιά καίει στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, ενώ στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν την επέκτασή του. Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον παράδρομο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, πριν τα διόδια Αφιδνών.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 65 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 20 οχήματα.

Απο αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο τα οποία εκτελούσαν προγραμματισμένη έμφορτη περιπολία και πραγματοποίησαν άμεσα ρίψη νερού.

Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες του δήμου Ωρωπού.

Η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς - κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5)

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.