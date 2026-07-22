Φωτιά στα Καλλιγάτα Κεφαλονιάς – Στη μάχη εναέρια μέσα, ήχησε το 112

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (22/7) στα Καλλιγάτα Κεφαλονιάς, με την Πυροσβεστική να κινητοποιεί άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 15:45. Στο σημείο επιχειρούν 16 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 16ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Αργοστολίου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των αρχών, κοντά στην περιοχή όπου εξελίσσεται η πυρκαγιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Για τον λόγο αυτό, στις 16:07 εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

Η Κεφαλονιά βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3), σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς.

Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας, το οποίο διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.