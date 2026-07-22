Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Άνω Κεράσοβο Αγρινίου
Η πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση, ενώ στο σημείο σπεύδουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Χωρίς ενεργό μέτωπο συνεχίζει να καίει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (22/7) στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας, στην περιοχή Άνω Κεράσοβο.
Η πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση και στην επιχείρηση κατάσβεσης έχουν κινητοποιηθεί 23 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 8 οχήματα.
Επίσης, για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη.
Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες του δήμου Αγρινίου.
Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.
Στο σημείο μεταβαίνει επίσης το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.