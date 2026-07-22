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Φωτιά στα Καλλιγάτα Κεφαλονιάς – Στη μάχη εναέρια μέσα, ήχησε το 112

Ελλάδα Φωτιά Αγρίνιο Πυροσβεστική Πυροσβεστικά εναέρια μέσα

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Άνω Κεράσοβο Αγρινίου

Η πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση, ενώ στο σημείο σπεύδουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Eurokinissi
Eurokinissi
Γιώργος Διάκος avatar
Γιώργος Διάκος

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Χωρίς ενεργό μέτωπο συνεχίζει να καίει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (22/7) στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας, στην περιοχή Άνω Κεράσοβο.

Η πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση και στην επιχείρηση κατάσβεσης έχουν κινητοποιηθεί 23 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 8 οχήματα.

Επίσης, για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη.

Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες του δήμου Αγρινίου.

Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

Στο σημείο μεταβαίνει επίσης το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.

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Ελλάδα Φωτιά Αγρίνιο Πυροσβεστική Πυροσβεστικά εναέρια μέσα

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