Φωτιά τώρα στα Ζωνιανά Ρεθύμνου - Επιχειρούν 2 ενάερια

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι της Τετάρτης (22/7) όταν ξέσπασε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ζωνιανά στο Ρέθυμνο Κρήτης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 20 πυροσβέστες με 2 ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα. Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες του δήμου Ανωγείων.



Η περιοχή έχει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3) ενώ στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ρεθύμνου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.