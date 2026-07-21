Ελλάδα Φωτιά Πυροσβεστική

Υπό έλεγχο η φωτιά στο Ολυμπιακό Χωριό - Καίγεται εγκαταλελειμμένο κτίριο

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο, επί λεωφόρου Κύμης, κοντά στο Ολυμπιακό Χωριό.

Flash.gr/ Γιάννης Κέμμος
Flash.gr/ Γιάννης Κέμμος
Γιάννης Κέμμος avatar
Γιάννης Κέμμος

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Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα το βράδυ της Τρίτης 21 Ιουλίου στο Ολυμπιακό Χωριό σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε εγκαταλελειμμένο κτήριο, επί λεωφόρου Κύμης, κοντά στο Ολυμπιακό Χωριό.

Flash.gr/ Γιάννης Κέμμος
Flash.gr/ Γιάννης Κέμμος

Στο έργο κατάσβεσης έχουν σπεύσει και επιχειρούν τέσσερα οχήματα με 10 πυροσβέστες.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή εγκλωβισμένους.

Κάτοικος της περιοχής εξηγεί στον FLASH ότι οι φλόγες είχαν ήδη τυλίξει το κτίριο όταν έφτασαν τα πυροσβεστικά, ενώ ανέφερε πως ανήλικοι μπαίνουν συχνά στο εγκαταλελειμμένο οίκημα, παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες των κατοίκων.

Flash.gr/ Γιάννης Κέμμος
Flash.gr/ Γιάννης Κέμμος

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