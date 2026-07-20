Φωτιά στον Πειραιά: Κάηκαν ο πρώτος όροφος και ο ημιώροφος - «Ακούστηκαν εκρήξεις» λένε οι κάτοικοι

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (20/7) στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στον Πειραιά, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, στη συμβολή των οδών Καλλιγά και Χαριλάου Τρικούπη.

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η φωτιά δεν παρουσιάζει τάση εξάπλωσης και η κατάσταση ελέγχεται.

@flashgrofficial 🚨 Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά σε διαμέρισμα στον Πειραιά Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στον Πειραιά, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα. 📹 Γιάννης Κέμμος ♬ original sound - Flash.gr

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το σημείο, το διαμέρισμα είχε μεγάλη ποσότητα καύσιμης ύλης, γεγονός που δυσχέρανε το έργο των πυροσβεστών.

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ορατή φλόγα, ωστόσο παραμένει έντονος ο καπνός που έχει εξαπλωθεί στην ευρύτερη περιοχή.

Οι κάτοικοι παραμένουν ανήσυχοι, καθώς όπως ανέφεραν κατά τη διάρκεια της φωτιάς ακούστηκαν εκρήξεις.

«Ακούστηκαν εκρήξεις», ανέφεραν χαρακτηριστικά, ενώ άλλοι κάτοικοι δήλωσαν ότι «κάηκε όλος ο πρώτος όροφος και ο ημιώροφος».

@flashgrofficial Το απόγευμα της Δευτέρας φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στον Πειραιά, με την επιχείρηση της Πυροσβεστικής να βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο ιδιοκτήτης καταστήματος που βρίσκεται κάτω από το διαμέρισμα μιλά στον FLASH, αναφέροντας ότι έσπευσε αμέσως στο σημείο, έκλεισε τους διακόπτες του καταστήματος και απομάκρυνε το αυτοκίνητό του για να διευκολύνει το έργο των πυροσβεστών. 📹 Γιάννης Κέμμος ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η φωτιά επεκτάθηκε και στον ημιώροφο λόγω των αντικειμένων που υπήρχαν μέσα στον χώρο.

«Ο ημιώροφος πήρε φωτιά από διάφορα πράγματα που έχει μέσα», ανέφερε κάτοικος, ενώ άλλος περιέγραψε τις στιγμές πανικού λέγοντας: «Ίσα-ίσα πρόλαβα και έφυγα».

Κάτοικοι ανέφεραν επίσης ότι στο διαμέρισμα διέμεναν αλλοδαποί, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για την παρουσία ατόμων στο εσωτερικό την ώρα της φωτιάς.

@flashgrofficial Το απόγευμα της Δευτέρας φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στον Πειραιά, με την επιχείρηση της Πυροσβεστικής να βρίσκεται σε εξέλιξη. Ένοικος της πολυκατοικίας περιγράφει στον FLSH τις δραματικές στιγμές της εκκένωσης, λέγοντας ότι αντιλήφθηκε τη φωτιά όταν άνοιξε το μπαλκόνι του και είδε τις φλόγες, ενώ η σκάλα είχε ήδη γεμίσει πυκνό καπνό. Όπως αναφέρει, βοήθησε μια ηλικιωμένη γυναίκα να απομακρυνθεί με ασφάλεια χρησιμοποιώντας το ασανσέρ, πριν οι συνθήκες γίνουν ακόμη πιο δύσκολες. 📹 Γιάννης Κέμμος ♬ original sound - Flash.gr

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, ένας πυροσβέστης παρουσίασε αναπνευστικό πρόβλημα λόγω των συνθηκών και χρειάστηκε να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

@flashgrofficial Το απόγευμα της Δευτέρας φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στον Πειραιά, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, ένας πυροσβέστης παρουσίασε αναπνευστικό πρόβλημα και του παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα. 📹 Γιάννης Κέμμος ♬ original sound - Flash.gr

Ο πυκνός καπνός έχει καλύψει μεγάλο μέρος της περιοχής, με κατοίκους και διερχόμενους πολίτες να προσπαθούν να προστατευτούν.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση και τον έλεγχο της κατάστασης.