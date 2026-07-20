Φωτιά στον Πειραιά: Κάηκαν ο πρώτος όροφος και ο ημιώροφος - «Ακούστηκαν εκρήξεις» λένε οι κάτοικοι
Υπό έλεγχο η φωτιά σε διαμέρισμα στον Πειραιά, με τους κατοίκους να περιγράφουν τις στιγμές αγωνίας και την Πυροσβεστική να επιχειρεί στο σημείο.
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (20/7) στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στον Πειραιά, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, στη συμβολή των οδών Καλλιγά και Χαριλάου Τρικούπη.
Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η φωτιά δεν παρουσιάζει τάση εξάπλωσης και η κατάσταση ελέγχεται.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το σημείο, το διαμέρισμα είχε μεγάλη ποσότητα καύσιμης ύλης, γεγονός που δυσχέρανε το έργο των πυροσβεστών.
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ορατή φλόγα, ωστόσο παραμένει έντονος ο καπνός που έχει εξαπλωθεί στην ευρύτερη περιοχή.
Οι κάτοικοι παραμένουν ανήσυχοι, καθώς όπως ανέφεραν κατά τη διάρκεια της φωτιάς ακούστηκαν εκρήξεις.
«Ακούστηκαν εκρήξεις», ανέφεραν χαρακτηριστικά, ενώ άλλοι κάτοικοι δήλωσαν ότι «κάηκε όλος ο πρώτος όροφος και ο ημιώροφος».
Σύμφωνα με μαρτυρίες, η φωτιά επεκτάθηκε και στον ημιώροφο λόγω των αντικειμένων που υπήρχαν μέσα στον χώρο.
«Ο ημιώροφος πήρε φωτιά από διάφορα πράγματα που έχει μέσα», ανέφερε κάτοικος, ενώ άλλος περιέγραψε τις στιγμές πανικού λέγοντας: «Ίσα-ίσα πρόλαβα και έφυγα».
Κάτοικοι ανέφεραν επίσης ότι στο διαμέρισμα διέμεναν αλλοδαποί, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για την παρουσία ατόμων στο εσωτερικό την ώρα της φωτιάς.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, ένας πυροσβέστης παρουσίασε αναπνευστικό πρόβλημα λόγω των συνθηκών και χρειάστηκε να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.
Ο πυκνός καπνός έχει καλύψει μεγάλο μέρος της περιοχής, με κατοίκους και διερχόμενους πολίτες να προσπαθούν να προστατευτούν.
Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση και τον έλεγχο της κατάστασης.