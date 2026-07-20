Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στον Πειραιά - Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις
Πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στον Πειραιά, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν για την κατάσβεσή της.
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (20/7) στην Πυροσβεστική, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στον Πειραιά.
Η πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, στη συμβολή των οδών Καλλιγά και Χαριλάου Τρικούπη.
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ στη μάχη της κατάσβεσης συμμετέχει και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα στο διαμέρισμα.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, ένας πυροσβέστης παρουσίασε αναπνευστικό πρόβλημα και χρειάστηκε να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.
Ο καπνός από τη φωτιά έχει εξαπλωθεί σε μεγάλο μέρος της περιοχής, με τους κατοίκους και τους διερχόμενους πολίτες να προσπαθούν να προστατευτούν.
Πολλοί απομακρύνονται από το σημείο ή λαμβάνουν μέτρα προστασίας λόγω της αποπνικτικής ατμόσφαιρας που έχει δημιουργηθεί από τους πυκνούς μαύρους καπνούς.
Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη.