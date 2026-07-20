Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στον Πειραιά - Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (20/7) στην Πυροσβεστική, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στον Πειραιά.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, στη συμβολή των οδών Καλλιγά και Χαριλάου Τρικούπη.

@flashgrofficial 🚨 Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά σε διαμέρισμα στον Πειραιά Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στον Πειραιά, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα. 📹 Γιάννης Κέμμος ♬ original sound - Flash.gr

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ στη μάχη της κατάσβεσης συμμετέχει και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα στο διαμέρισμα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, ένας πυροσβέστης παρουσίασε αναπνευστικό πρόβλημα και χρειάστηκε να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

@flashgrofficial Το απόγευμα της Δευτέρας φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στον Πειραιά, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, ένας πυροσβέστης παρουσίασε αναπνευστικό πρόβλημα και του παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα. 📹 Γιάννης Κέμμος ♬ original sound - Flash.gr

Ο καπνός από τη φωτιά έχει εξαπλωθεί σε μεγάλο μέρος της περιοχής, με τους κατοίκους και τους διερχόμενους πολίτες να προσπαθούν να προστατευτούν.

Flash.gr/ Γιάννης Κέμμος

Πολλοί απομακρύνονται από το σημείο ή λαμβάνουν μέτρα προστασίας λόγω της αποπνικτικής ατμόσφαιρας που έχει δημιουργηθεί από τους πυκνούς μαύρους καπνούς.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη.