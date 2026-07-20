Φωτιά τώρα στο Κιλελέρ Λάρισας - Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και δύο ελικόπτερα

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Η Πυροσβεστική βρίσκεται σε αυξημένη κινητοποίηση μετά τη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (20/7) στην περιοχή Πέτρα του δήμου Κιλελέρ, στη Λάρισα.

Κινητοποιήθηκαν 23 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες του δήμου Κιλελέρ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 20, 2026

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν άμεσα προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωσή της.

Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 23 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 10ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), επτά πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο ελικόπτερα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή σε κατοικημένες περιοχές, ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο, δίνοντας μάχη για την οριοθέτηση της φωτιάς.