Φωτιά τώρα στο Κιλελέρ Λάρισας - Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και δύο ελικόπτερα
Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην Πέτρα του δήμου Κιλελέρ.
Η Πυροσβεστική βρίσκεται σε αυξημένη κινητοποίηση μετά τη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (20/7) στην περιοχή Πέτρα του δήμου Κιλελέρ, στη Λάρισα.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν άμεσα προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωσή της.
Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 23 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 10ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), επτά πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο ελικόπτερα.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή σε κατοικημένες περιοχές, ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο, δίνοντας μάχη για την οριοθέτηση της φωτιάς.