Breaking news icon BREAKING
NEWS

Φωτιά τώρα στην Καμηλόβρυση Λαμίας - Ήχησε το 112

Ελλάδα Λάρισα Ηλεκτρικό Πατίνι Local News

Λάρισα: Χαροπαλεύει 43χρονος που έπεσε από πατίνι

Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε στο οδόστρωμα υπέστη σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση και υποβλήθηκε σε χειρουργείο

Φωτογραφία αρχείου: Ηλεκτρικά πατίνια (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣEUROKINISSI)
Φωτογραφία αρχείου: Ηλεκτρικά πατίνια (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣEUROKINISSI)
Παναγιώτης Σπανός avatar
Παναγιώτης Σπανός

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Λάρισα, όταν ένας άνδρας ηλικίας 43 ετών που κινούταν με ηλεκτρικό πατίνι έχασε, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τον έλεγχο του οχήματος και έπεσε στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.

Ο άνδρας αρχικά πήγε στο σπίτι του, ωστόσο λίγο αργότερα αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ThessPost.gr, οι γονείς του όταν συνειδητοποίησαν τι έγινε, τον διακόμισαν άμεσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πόλης. Από εκεί διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι γιατροί διαπίστωσαν σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση και έκριναν αναγκαία την άμεση εισαγωγή του στο χειρουργείο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα τραύματά του.

Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή, με τους γιατρούς να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σταθεροποίησή του.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Λάρισα Ηλεκτρικό Πατίνι Local News

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader