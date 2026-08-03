Λάρισα: 41χρονος κατηγορείται για βιασμό και ασέλγεια σε βάρος της ανήλικης θετής του κόρης

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο (ΜΟΔ) Λάρισας παραπέμπεται ένας 41χρονος άνδρας, πρώην κάτοικος χωριού του Αλμυρού Μαγνησίας και του Τυρνάβου Λάρισας, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση και για κατάχρηση σε ασέλγεια ανηλίκου κάτω των 14 ετών, την οποία φέρεται να είχε αναλάβει να φροντίζει.

Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Βόλου, ο κατηγορούμενος φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά την 9χρονη κόρη της συζύγου του από τον πρώτο της γάμο. Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, κατά το καλοκαίρι του 2023, όταν η έγκυος σύζυγός του είχε μεταβεί στην Αλβανία, η ανήλικη παρέμεινε στην Ελλάδα υπό την επίβλεψή του, σύμφωνα με το on Larissa

Οι καταγγελίες και οι απειλές που περιγράφονται στη δικογραφία

Κατά το κατηγορητήριο, οι φερόμενες πράξεις δεν περιορίστηκαν μόνο στο διάστημα της απουσίας της μητέρας, αλλά συνεχίστηκαν και μετά την επιστροφή της, καθώς και την άνοιξη του 2025. Ο 41χρονος φέρεται να υποχρέωνε το παιδί να κοιμάται στο ίδιο κρεβάτι μαζί του και, υπό την απειλή ότι θα προκαλούσε κακό σε συγγενικά της πρόσωπα, να προχωρούσε σε σεξουαλικές πράξεις σε βάρος της.

Στο βούλευμα επισημαίνεται ότι η ανήλικη δεν αποκάλυψε όσα, σύμφωνα με την κατηγορία, είχαν συμβεί στη μητέρα της, καθώς φοβόταν τις απειλές του κατηγορουμένου. Ειδικότερα, φέρεται να είχε απειλήσει ότι θα σκοτώσει μέλη της οικογένειάς της, μεταξύ αυτών τη γιαγιά της από την πατρική πλευρά και τον θείο της.

Η υπόθεση, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Ελευθερία», αποκαλύφθηκε έπειτα από παρέμβαση τρίτων προσώπων και όχι ύστερα από καταγγελία της ανήλικης ή της μητέρας της.

Ο 41χρονος, ο οποίος είναι αλβανικής υπηκοότητας, αναμένεται να δικαστεί ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Λάρισας, όπου θα εξεταστούν τα στοιχεία της δικογραφίας και θα κριθεί η βασιμότητα των κατηγοριών που αντιμετωπίζει. Μέχρι την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης, τεκμαίρεται η αθωότητά του.