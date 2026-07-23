Τραγωδία στη Λάρισα: 69χρονη αγρότισσα σκοτώθηκε σε δυστύχημα με το τρακτέρ της

Τραγικό τέλος είχε η αγροτική εργασία για μια 69χρονη γυναίκα στη Μελιβοία Αγιάς, η οποία βρέθηκε νεκρή αργά το απόγευμα της Τετάρτης (22/7) στο κτήμα της, δίπλα στο τρακτέρ που χρησιμοποιούσε.

Η άτυχη γυναίκα, είχε μεταβεί νωρίτερα στην περιοχή για αγροτικές εργασίες. Σύμφωνα με το onlarissa.gr, μια ξαφνική μπόρα που έπληξε την περιοχή πιθανότατα την έκανε να αποφασίσει να επιστρέψει εσπευσμένα στο σπίτι της.

onlarissa.gr

Κατά την προσπάθειά της να βγει από το κτήμα, ακολουθώντας μια ανηφορική διαδρομή, φέρεται να έχασε τον έλεγχο του γεωργικού ελκυστήρα. Το τρακτέρ άρχισε να κινείται προς τα πίσω, χωρίς να ανατραπεί, ωστόσο οι απότομες κινήσεις του οχήματος είχαν ως αποτέλεσμα η 69χρονη να εκτοξευτεί από τη θέση της και να πέσει στο έδαφος, με συνέπεια να τραυματιστεί θανάσιμα.

Την προανάκριση για το δυστύχημα έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Αγιάς, ενώ έχει ζητηθεί και η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.

Η είδηση του θανάτου της 69χρονης προκάλεσε βαθιά θλίψη στη Μελιβοία και στην ευρύτερη περιοχή της Αγιάς, όπου η άτυχη γυναίκα ήταν ιδιαίτερα γνωστή στην τοπική κοινωνία.