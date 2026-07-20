Φωτιά τώρα στο Παλαιοχώρι Φθιώτιδας - Στη μάχη 6 εναέρια

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (20/7) στο Παλαιοχώρι Φθιώτιδας, με την Πυροσβεστική να κινητοποιεί ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την κατάσβεσή της.

Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα, η φωτιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 30 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και οκτώ πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος συνδράμουν στις προσπάθειες κατάσβεσης πέντε αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού.

Η φωτιά καίει γεωργικές εκτάσεις, ενώ κοντά στο μέτωπο φαίνεται ότι βρίσκεται δασική έκταση.