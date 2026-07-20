Φωτιά τώρα στο πρανές της λεωφόρου Σχιστού στο Πέραμα - Επιχειρούν 4 εναέρια
Στη μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς συνδράμουν επίσης 38 πυροσβέστες και 12 οχήματα.
Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση το μεσημέρι της Δευτέρας (20/7) στο πρανές της λεωφόρου Σχιστού στο Πέραμα.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:15 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Σήμου Περάματος.
Όπως επισημαίνεται η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3) ενώ στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.