Φωτιά στο Αδάμι Επιδαύρου - Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια μέσα
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.
Φωτιά ξέσπασε σήμερα Τρίτη 21 Ιουλίου, σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο σημείο έσπευσαν 50 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση πυρόσβεσης έχουν διατεθεί επίσης δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.
Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Επιδαύρου.
Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.