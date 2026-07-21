Φωτιά στο Αδάμι Επιδαύρου - Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια μέσα

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Φωτιά ξέσπασε σήμερα Τρίτη 21 Ιουλίου, σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αδάμι Αργολίδας. Κινητοποιήθηκαν 60 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες του δήμου Επιδαύρου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 21, 2026

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο σημείο έσπευσαν 50 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση πυρόσβεσης έχουν διατεθεί επίσης δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.

Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Επιδαύρου.

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.