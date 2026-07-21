Φωτιά τώρα στο Βαρθολομιό Ηλείας - Μήνυμα από το 112

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (21/7) σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Βαρθολομιό Ηλείας, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους καθώς η εστία βρίσκεται κοντά σε κατοικημένη περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε αρχικά σε καλαμιώνες δίπλα από τη γέφυρα του Βαρθολομιού. Γρήγορα όμως επεκτάθηκε σε παρακείμενη αυτοσχέδια χωματερή, γεγονός που δυσκολεύει το έργο της κατάσβεσης λόγω της εύφλεκτης ύλης.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Βαρθολομιό Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες του δήμου Πηνειού. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 21, 2026

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 18ης ΕΜΟΔΕ και 1 ελικόπτερο για ρίψεις νερού από αέρος

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Στην επιχείρηση συνδράμουν από την πρώτη στιγμή δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λεχαινών, οι οποίες ενισχύονται συνεχώς από όμορες πυροσβεστικές υπηρεσίες του νομού, ενώ πολύτιμη είναι και η συνδρομή από υδροφόρες του Δήμου Πηνειού.

Εστάλη μήνυμα από το 112

Ενεργοποιήθηκε και το 112, αποστέλλοντας προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής ώστε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.