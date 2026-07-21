Τον έσωσε τελευταία στιγμή: Αστυνομικός βγάζει οδηγό από φλεγόμενο αυτοκίνητο

Ήταν 7 Ιουνίου όταν το όχημα που οδηγούσε ένας άνδρας σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο του Τέξας πήρε ξαφνικά φωτιά. Ο αστυνομικός Τζόσουα Σουίσερ βρισκόταν στη μέση μιας διαδικασίας ελέγχου κυκλοφορίας, όταν ενημερώθηκε από τους ανωτέρους του για το αυτοκίνητο.

Πλάνα από την κάμερα του περιπολικού και την κάμερα που φορούσε ο ίδιος, τον δείχνουν να σταματά το περιπολικό και να τρέχει κατά μήκος του δρόμου προς το όχημα.



«Δεν μπορούσα καν να δω μέσα στο αυτοκίνητο», είπε ο Σουίσερ στο Fox 4. «Το μόνο που έβλεπα ήταν χέρια και ήταν ο οδηγός που προσπαθούσε να ανοίξει την πόρτα του από μέσα».



Πυκνός καπνός γέμισε το αυτοκίνητο. Ο αστυνομικός προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα του αυτοκινήτου πιάνοντας τη λαβή, αλλά αυτή αποκολλήθηκε, παγιδεύοντας τον οδηγό.



Σε μια απελπισμένη προσπάθεια, ο Σουίσερ είπε τότε στον παγιδευμένο άνδρα να «βγει από το παράθυρο», καθώς το έσπασε με ένα ειδικό εργαλείο. Το βίντεο τον δείχνει να τραβά τον άνδρα έξω από το παράθυρο και να βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος μέσα.

Ο οδηγός του φλεγόμενου οχήματος δεν τραυματίστηκε, αν και ο αστυνομικός έπαθε ελαφρά εγκαύματα στα χέρια του.

@thegrapevineedit What started as a routine traffic stop on SH 114 turned into a life-or-death moment in a matter of seconds. Southlake Police Corporal Joshua Swisher had just been alerted to a vehicle driving with heavy smoke pouring from it when he helped guide the driver onto the shoulder near the 900 block of East SH 114. But almost immediately after the car stopped, flames erupted from underneath the vehicle. Body camera footage shows just how quickly the situation unfolded. Realizing the driver was still trapped inside, Corporal Swisher rushed toward the burning car, broke the window, and pulled the driver to safety moments before the flames consumed the vehicle. He then made sure no one else was inside. Thanks to his quick thinking and selfless actions, the driver escaped without serious injuries. For his bravery, Corporal Swisher has now been awarded the Southlake Police Department’s Meritorious Conduct Award. It’s the department’s second-highest honor. It’s a powerful reminder that behind every badge is someone willing to run toward danger to protect complete strangers. ❤️🚔 🎥 Southlake DPS ♬ original sound - The Grapevine Edit





Ο Σουίσερ τιμήθηκε με τη δεύτερη υψηλότερη διάκριση του Αστυνομικού Τμήματος του Σάουθλεϊκ για τη γρήγορη διάσωση, λαμβάνοντας το Βραβείο Αξιόλογης Συμπεριφοράς, όπως ανέφερε το My Southlake News.

«Νομίζω ότι εκφράζω την άποψη όλων των αστυνομικών του Σάουθλεϊκ όταν λέω ότι αν οποιοσδήποτε βρισκόταν στην ίδια κατάσταση, υπό τις ίδιες συνθήκες, οποιοσδήποτε άλλος αστυνομικός θα είχε κάνει το ίδιο», δήλωσε ο Σουίσερ.