Τον έσωσε τελευταία στιγμή: Αστυνομικός βγάζει οδηγό από φλεγόμενο αυτοκίνητο
Βίντεο που κόβει την ανάσα από αυτοκινητόδρομο του Τέξας.
Ήταν 7 Ιουνίου όταν το όχημα που οδηγούσε ένας άνδρας σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο του Τέξας πήρε ξαφνικά φωτιά. Ο αστυνομικός Τζόσουα Σουίσερ βρισκόταν στη μέση μιας διαδικασίας ελέγχου κυκλοφορίας, όταν ενημερώθηκε από τους ανωτέρους του για το αυτοκίνητο.
Πλάνα από την κάμερα του περιπολικού και την κάμερα που φορούσε ο ίδιος, τον δείχνουν να σταματά το περιπολικό και να τρέχει κατά μήκος του δρόμου προς το όχημα.
«Δεν μπορούσα καν να δω μέσα στο αυτοκίνητο», είπε ο Σουίσερ στο Fox 4. «Το μόνο που έβλεπα ήταν χέρια και ήταν ο οδηγός που προσπαθούσε να ανοίξει την πόρτα του από μέσα».
Πυκνός καπνός γέμισε το αυτοκίνητο. Ο αστυνομικός προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα του αυτοκινήτου πιάνοντας τη λαβή, αλλά αυτή αποκολλήθηκε, παγιδεύοντας τον οδηγό.
Σε μια απελπισμένη προσπάθεια, ο Σουίσερ είπε τότε στον παγιδευμένο άνδρα να «βγει από το παράθυρο», καθώς το έσπασε με ένα ειδικό εργαλείο. Το βίντεο τον δείχνει να τραβά τον άνδρα έξω από το παράθυρο και να βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος μέσα.
Ο οδηγός του φλεγόμενου οχήματος δεν τραυματίστηκε, αν και ο αστυνομικός έπαθε ελαφρά εγκαύματα στα χέρια του.
Ο Σουίσερ τιμήθηκε με τη δεύτερη υψηλότερη διάκριση του Αστυνομικού Τμήματος του Σάουθλεϊκ για τη γρήγορη διάσωση, λαμβάνοντας το Βραβείο Αξιόλογης Συμπεριφοράς, όπως ανέφερε το My Southlake News.
«Νομίζω ότι εκφράζω την άποψη όλων των αστυνομικών του Σάουθλεϊκ όταν λέω ότι αν οποιοσδήποτε βρισκόταν στην ίδια κατάσταση, υπό τις ίδιες συνθήκες, οποιοσδήποτε άλλος αστυνομικός θα είχε κάνει το ίδιο», δήλωσε ο Σουίσερ.