Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στην Αττική Οδό - Πυρκαγιά σε όχημα στο ύψος του κόμβου Παιανίας
Όπως έγινε γνωστό από την Τροχαία, το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες στο ύψους του κόμβου της Παιανίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το αεροδρόμιο.
Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό προκάλεσε η εκδήλωση πυρκαγιάς σε όχημα.
Η Αττική Οδός ενημερώνει τους οδηγούς ότι η δεξιά λωρίδα προσωρινά και αναμένονται καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων.