Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στην Αττική Οδό - Πυρκαγιά σε όχημα στο ύψος του κόμβου Παιανίας

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό προκάλεσε η εκδήλωση πυρκαγιάς σε όχημα.

Όπως έγινε γνωστό από την Τροχαία, το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες στο ύψους του κόμβου της Παιανίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το αεροδρόμιο.

Η Αττική Οδός ενημερώνει τους οδηγούς ότι η δεξιά λωρίδα προσωρινά και αναμένονται καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων.