Κίνηση: Απέραντο «πάρκινγκ» ο Κηφισός - 20λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Στο «κόκκινο» βρίσκεται η κίνηση στη Λεωφόρο Κηφισού από νωρίς το πρωί της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου, δοκιμάζοντας τις αντοχές των οδηγών. Σημειωτόν κινούνται τα οχήματα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, από το ύψος των ΚΤΕΛ Κηφισού μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Την ίδια ώρα, μποτιλιάρισμα παρατηρείται και σε πολλούς άλλους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου. Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Τροχαία, αυξημένη είναι η κίνηση στα εξής σημεία:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)

Αλεξάνδρας

Μεσογείων

Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη)

Λεωφόρος Κηφισίας (και στα δύο ρεύματα)

Βασιλίσσης Σοφίας (και στα δύο ρεύματα)

Λεωφόρος Συγγρού (άνοδος)

Σταδίου

Βασιλίσσης Αμαλίας

Λεωφόρος Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά)

Λεωφόρος Ποσειδώνος (Καραϊσκάκη έως Αλίμου-ρεύμα προς Γλυφάδα)

Λεωφόρος Σχιστού (Προς ΝΕΟΑΚ)

Google Maps

Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σημαντικά προβλήματα παρατηρούνται και στην Αττική Οδό, σύμφωνα με τη σχετική ενήμερωση από την εταιρεία.

Συγκεκριμένα, καθυστερήσεις 15 με 20 λεπτών υπάρχουν στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο Δημοκρατίας έως τον κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5 έως 10 λεπτών από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας,

5 έως 10 λεπτών στην έξοδο για Λαμία.