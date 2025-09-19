Κίνηση: Σημειωτέον στον Κηφισό - Κυκλοφοριακή συμφόρηση σε Κηφισίας, Αττική Οδό και λιμάνι Πειραιά

Τελευταία καθημερινή μέρα η Παρασκευή (19/9) με τους οδηγούς να υποχρεούνται να οπλιστούν με αρκετή υπομονή καθώς η κατάσταση στους δρόμους της Αθήνας είναι ιδιαίτερα δύσκολη από τις πρώτες κιόλας πρωινές ώρες λόγω της κίνησης.

Συγκεκριμένα, δυσχέρεια στην κυκλοφορία παρατηρείται στον Κηφισό και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας. Στην κάθοδο αρκετό «κόκκινο» σημειώνεται από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και τη Λένορμαν ενώ στην άνοδο σημειωτέον προχωρούν τα οχήματα από τη Λεωφόρο Αθηνών έως το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Η κατάσταση στην λεωφόρο Κηφισίας παρουσιάζεται λίγο καλύτερη. Αρκετές είναι οι καθυστερήσεις τόσο στο ρεύμα της ανόδου όσο και της καθόδου με τους οδηγούς να χρειάζονται αρκετή ώρα μέχρι να φτάσουν στον προορισμό τους. Παράλληλα, προβλήματα στην κυκλοφορία σημειώνονται και στο κέντρο πέριξ του κέντρου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της τροχαίας καθυστερήσεις σημειώνονται:

Λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τα διυλιστήρια

Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος) από τη λεωφόρο Αθηνών έως το ύψος Νέας Φιλαδέλφειας

Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος) στο ύψος Περιστερίου

Λ. Κηφισού στην Άνοδο

Μεσογείων

Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη

Λ. Κηφισίας και στα δυο ρεύματα

Βασιλίσσης Σοφίας τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο

Βασιλείου Κωνσταντίνου

Λεωφόρους Συγγρού στην άνοδο

Βασιλίσσης Αμαλίας

Λεωφόρος Βεΐκου

Λεωφόρος Καποδιστρίου

Λεωφόρος Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού

Λιμάνι Πειραιά

Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά)

Google Maps

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Προβλήματα στην κυκλοφορία σημειώνονται και στην Αττική Οδό με τους οδηγούς να έρχονται αντιμέτωποι με αυξημένη κίνηση και στα δυο ρεύματα, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της εταιρείας.

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

25'-30' από Φυλής έως Κηφισίας,

20'-25' από Μεταμόρφωση (είσοδος από Λαμία) έως Κηφισίας,

10'-15' στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

15'-20' από Ανθούσα έως Κηφισίας,

15'-20' από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού.

