Κίνηση: «Χάος» σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό - Ανατροπή οχήματος στην Ποσειδώνος

Με χαμηλές ταχύτητες σε πολλούς κεντρικούς οδικούς άξονες ξεκινάει η εβδομάδα καθώς η κίνηση το πρωί της Δευτέρας 22/09 είναι στο «κόκκινο».

Κηφισός, Κηφισίας αλλά και λεωφόρος Αθηνών έχουν και πάλι την τιμητική τους αφού οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται είναι αυξημένες με τους οδηγούς να δοκιμάζουν την υπομονή τους.

Υπενθυμίζεται ότι για ακόμη μια ημέρα η πρωτεύουσα θα παραμείνει χωρίς ταξί καθώς ο ΣΑΤΑ έχει εξαγγείλει στάση εργασίας από τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα έως τις 18:00.

Συγκεκριμένα, για όσους βρίσκονται επί της λεωφόρου Κηφισού τα προβλήματα ξεκινούν από το ύψος των Άνω Πατησίων και φτάνουν έως και τη λεωφόρο Αθηνών.

Επιπρόσθετα, ιδιαίτερη κίνηση εμφανίζει η λεωφόρος Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του Φλοίσβου. Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, έχει προκληθεί τροχαίο με αποτέλεσμα ο οδηγός να τραυματιστεί να μεταφερθεί και στο Τζάνειο Νοσοκομείο.

Στο σημείο έχουν κλείσει δύο λωρίδες και παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις καθώς πέραν του αναποδογυρισμένου οχήματος, έχει χτυπηθεί και σηματοδότης που κινδυνεύει να πέσει.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας Αττικής, στο κέντρο της πρωτεύουσας επικρατεί κομφούζιο στην άνοδο της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου από το ύψος της Αρδηττού αλλά και στο ύψος της Συγγρού κυρίως στην περιοχή γύρω από τους στύλους του Ολυμπίου Διός στο ύψος της λεωφόρου Αμαλίας.

Παράλληλα, στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, εντοπίζονται αρκετά προβλήματα με την κίνηση να αυξάνεται σταδιακά και στα δυο ρεύματα.

Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας παρατηρούνται μικρές καθυστερήσεις κυρίως στην άνοδο προς Κηφισίας.

Στο λιμάνι του Πειραιά επικρατεί επίσης κομφούζιο αφού περιμετρικά παρατηρούνται καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων.

Στην Αττική Οδό, παρατηρούνται καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

20΄-25΄από Δημοκρατίας έως Κηφισίας,

20΄-25΄από Μεταμόρφωση(είσοδο από Λαμία) έως Κηφισίας,

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.