Δήμας: Τέλος στο χάος της Μεταμόρφωσης - Έρχονται παρεμβάσεις στην Αττική Οδό έως το 2026

Μία από τις μεγαλύτερες «πληγές» της καθημερινής κυκλοφορίας στην Αττική, ο κόμβος εισόδου – εξόδου της Αττικής Οδού προς την Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, μπαίνει επιτέλους σε τροχιά αναδιαμόρφωσης. Το έργο, που στοχεύει στην αποσυμφόρηση του σημείου όπου καθημερινά καταγράφεται έντονο μποτιλιάρισμα, αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα και να ολοκληρωθεί εντός του 2026, σύμφωνα με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας



Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Δήμας εξήγησε «θα υπάρξει μία παρέμβαση στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, εκεί όπου συναντιούνται όσοι έρχονται από Ελευσίνα και Μαρκόπουλο με κατεύθυνση προς Λαμία. Σήμερα, οι δύο έξοδοι ενώνονται δημιουργώντας συμφόρηση. Αυτό που θα κάνουμε είναι να διαχωρίσουμε τις εξόδους, ώστε ανεξάρτητα να οδηγείται ο καθένας στον προορισμό του».

Ο υπουργός τόνισε πως το νέο σχέδιο θα δίνει προτεραιότητα σε όσους κινούνται από Ελευσίνα, ενώ όσοι έρχονται από Μαρκόπουλο θα ακολουθούν λίγο αργότερα. «Πρόκειται για μία μικρή αλλά κρίσιμη παρέμβαση, που θα μπορούσε να έχει γίνει πολύ νωρίτερα. Δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις και το έργο θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 2026», σημείωσε χαρακτηριστικά.