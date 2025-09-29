«Αθώωσε» την Αττική Οδό το Πρωτοδικείο – Στην Περιφέρεια η ευθύνη για τον χιονιά του 2022

Απέρριψε το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών τις πρώτες αγωγές πολιτών που είχαν στραφεί κατά της Αττικής Οδου για τον αποκλεισμό που είχαν βιώσει από την σφοδή χιονόπτωση τον Ιανουάριο του 2022.

Το σκεπτικό του δικαστηρίου είναι ότι αρμόδια να αποζημιώσει τους πολίτες είναι η Περιφέρεια Αττικής και όχι η εταιρία που διαχειρίζεται την Αττική Οδό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν εκδοθεί προς το παρόν αρκετές αποφάσεις, όλες με το ίδιο περιεχόμενο.

Έφεση κατά της απόφασης

Πολίτες που είχαν βιώσει την ταλαιπωρία προαναγγέλλουν έφεση κατά της απόφασης (που δημοσίευσε πρώτα το dikastiko.gr), ενώ άλλοι σκέφτονται να στραφούν εξαρχής κατά της Περιφέρειας Αττικής, ζητώντας αποζημίωση από το κράτος.

ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ «ΕΛΠΙΣ» Αττική Οδός 2022- Eurokinissi

Η δικηγόρος Κατερίνα Φραγκάκη, που εκπροσωπεί πολίτες που είχαν στραφεί κατά της Αττικής Οδού, μας αναφέρει:

«Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με πρόσφατη απόφασή του απέρριψε την αγωγή που άσκησαν οι εντολείς μας για την πρωτοφανή ταλαιπωρία που υπέστησαν χιλιάδες πολίτες, όταν εγκλωβίστηκαν την 24η-01-2022 στην Αττική Οδό κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας «Ελπίς».

Το μπαλάκι στην Περιφέρεια Αττικής

Το Δικαστήριο έκρινε ως αποκλειστικά υπεύθυνη για την τραγική αυτή κατάσταση την Περιφέρεια Αττικής, «αθωώνοντας» τις εταιρείες που εκμεταλλεύονται και διαχειρίζονται καθημερινά έναν από τους πιο κερδοφόρους αυτοκινητοδρόμους της χώρας, εισπράττοντας εκατομμύρια ευρώ σε διόδια από τους πολίτες.



Η απόφαση αυτή, κατά την κρίση μας, αφήνει αδικαιολόγητα στο απυρόβλητο τις εναγόμενες εταιρείες, οι οποίες είχαν την αποκλειστική συμβατική και νομική υποχρέωση να διασφαλίσουν την ασφαλή κυκλοφορία, να λάβουν μέτρα πρόληψης και να προστατεύσουν τους οδηγούς που τους εμπιστεύθηκαν. Αντιθέτως, με εγκληματική αμέλεια και παντελή έλλειψη προετοιμασίας, εγκατέλειψαν τους πολίτες αβοήθητους μέσα στο χιόνι επί ώρες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία και την αξιοπρέπειά τους.



Το γραφείο μας θα ασκήσει έφεση κατά της ανωτέρω απόφασης, με την πεποίθηση ότι το Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο θα αποδώσει δικαιοσύνη, θα αναδείξει τις πραγματικές ευθύνες και θα δώσει τέλος στην ατιμωρησία μεγάλων εταιρειών που ευημερούν σε βάρος της ασφάλειας των πολιτών".